San Valentino: cena sana, sport e sesso sicuro, i consigli dell’Oms

Roma, 14 feb. (Adnkronos Salute) – “E’ San Valentino, state in salute insieme”. Con questo slogan l’Organizzazione mondiale della sanità celebra la festa degli innamorati su twitter, fornendo una serie di consigli su come trascorrere ‘in salute’ la giornata, sia se si è in due, sia se si trascorre San Valentino da single.

Alle coppie l’Oms raccomanda di “cucinare un pasto salutare, fare attività fisica insieme, evitare un pericoloso consumo di alcol e praticare sesso sicuro. Se invece San Valentino è l’occasione scelta per il primo appuntamento, il consiglio è di essere gentile e rispettoso, divertirsi, non bere troppi alcolici e, se si decide di fare sesso, proteggersi dalle malattie sessualmente trasmesse. E ancora, se si ha un rapporto, “sii responsabile e non rischiare, divertiti e usa il preservativo correttamente”.

Infine, qualche parola anche su chi è single a San Valentino: “Divertiti, stai con i tuoi amici e fai qualcosa di buono per la tua salute”.