Piaggio: Apetino (Fim), ‘accordo storico, ora puntare su piena occupazione’

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Un accordo storico che non veniva rinnovato da oltre 10 anni e che oggi con l’approvazione dei lavoratori pone un tassello importante sia dal punto di vista economico che normativo. Un ringraziamento in primis va ai lavoratori e alle Rsu delle Fim Cisl per il grande lavoro svolto durante tutta la trattativa. Da domani sarà ancora più importante proseguire sulla strada del confronto con la direzione di Piaggio affinché il gruppo continui ad investire e giungere quanto prima alla piena occupazione”. Così in una nota il Coordinatore nazionale del gruppo Piaggio Fim Cisl Raffaele Apetino dopo che si è appena concluso lo spoglio del referendum per il contratto integrativo aziendale del gruppo Piaggio che ha interessato i circa 3,000 lavoratori degli stabilimenti di Pontedera, Noale, Scorzè e Mandello del Lario(Lecco).

“Il Sì ha raccolto 1586 preferenze mentre i NO sono stati circa 635. Questo testimonia che le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo hanno capito e apprezzato il lavoro svolto dalle Rsu unitamente alle strutture provinciali e nazionali che hanno portato a questo importante risultato”, commenta Apetino.