Infrastrutture: Bolognetta-Lercara, firmati due contratti per completamento lavori

Palermo, 14 feb. (Adnkronos) – Sono stati firmati oggi, alla presenza del vice ministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, i due contratti di affidamento per il completamento dei lavori della Bolognetta-Lercara, sospesi dopo la crisi del consorzio Cpc. Le due società affidatarie sono la romana Tria srl e il consorzio bolognese Consital. Trial e Consital dovranno completare due lotti a testa dei sette complessivi in cui è suddiviso il cantiere. Dovranno essere realizzati 10 km da Bolognetta al bivio Manganaro e altri 8 km in direzione Lercara. In totale 18 km sui 32 km dell’intera opera, per 16 milioni di euro. Rimane da affidare, nel giro di breve tempo, la parte centrale dell’infrastruttura.

“Si attende la verifica da parte della prefettura delle certificazioni antimafia delle due società e i lavori potranno partire tra fine marzo e i primi di aprile” affermano i segretari generali di Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo, di Filca Cisl Palermo Trapani Francesco Danese e il segretario Feneal Uil tirrenica Ignazio Baudo. I sindacati hanno chiesto anche un impegno, “una volta ravviato il cantiere, per il riassorbimento dei 61 operai edili e dei dieci impiegati della Bolognetta scpa, una delle società controllate che stavano svolgendo i lavori” e una proroga della cigs, scaduta il 10 febbraio.