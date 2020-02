Governo: Conte, ‘Renzi lamentava fuoco amico, ora deve chiarezza a governo’

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Qui ci sarà sempre un atteggiamento aperto al dialogo e al confronto, e di umiltà nel confronto. E’ stato ieri, oggi e lo sarà domani. E’ chiaro che Iv deve chiarire, non a me ma al paese, devono chiarire cosa intendono fare nella consapevolezza che se vogliono far correre il governo non devono fare sgambetti e mettersi di traverso o ostacolare l’azione” dell’esecutivo”. Così il premier Giuseppe COnte, in conferenza sstampa a Palazzo Chigi.

“Chi può capire meglio tutto ciò di un ex presidente del Consiglio -dice poi Conte riferendosi direttamente a Matteo Renzi- in passato si è lamentato del fuoco amico e di non volere la dittatura della minoranza, ora la responsabilità spetta a lui. Sono convinto che gli amici di Iv si potranno interrogare e chiarire”.