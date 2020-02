Famiglia: Misiani, ‘allo studio pacchetto per aiuti’

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Un positivo confronto oggi a Palazzo Chigi sulle politiche familiari insieme alle ministre Bonetti e Catalfo, alla sottosegretaria Puglisi e ai parlamentari della maggioranza. Siamo al lavoro per costruire un pacchetto di misure per aiutare le famiglie e rilanciare la natalità: assegno unico per i figli, abbattimento dei costi per l’istruzione, congedi parentali rafforzati, carta servizi. Strumenti che introdurremo con più provvedimenti: legge delega sull’assegno unico, Family act e legge delega di riforma dell’Irpef”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario all’Economia Antonio Misiani.