Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Zingaretti incontra l’ex presidente del Brasile da poco uscito di galera per una condanna per corruzione e riciclaggio. Lo stesso che disse no all’estradizione dell’assassino e terrorista Cesare Battisti, offendendo la nostra Nazione e le famiglie delle vittime. Ma il Pd e il governo non si vergognano di questo affronto all’Italia?” Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.