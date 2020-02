Vino: cresce portale Tannico, fatturato arriva a 20,3 mln nel 2019 (+36%)

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – Il business dei vini online è fiorente e porta il fatturato di Tannico a 20,3 milioni di euro nel 2019, in crescita del 36% rispetto ai 14,9 mln del 2018. In un anno, l’enoteca online di vini italiani e altre tipologie di alcolici ha servito oltre 100mila clienti e spedito più di 1,5 mln di bottiglie. Nata sette anni fa come una startup che si proponeva di raccontare il vino con un linguaggio nuovo e accessibile, ha raggiunto una leadership “riconosciuta e ben consolidata non solo sul mercato italiano, ma anche a livello internazionale”, spiega una nota. Non a caso, la crescita delle vendite all’estero è stata del 40% e oggi rappresenta il 10% del fatturato.

Parallelamente alla crescita nel canale diretto direttamente ai consumi, Tannico sottolinea il forte incremento (+73%) registrato da Tannico WinePlatform, nato per supportare le case vinicole sul piano tecnologico e logistico nella vendita dei propri prodotti, e il potenziamento (+30%) della piattaforma Tannico.biz, partner di rilievo per ristoranti, enoteche e catene di hotel. Nel 2020, lo sbarco nel mondo retail ‘fisico’.

“La forte crescita registrata anche nel 2019 conferma la posizione di primo piano di Tannico nel mercato del vino online italiano e all’estero senza dimenticare le continue evoluzioni del suo modello di business che ora può contare anche sulla Tannico Flying School e sulla sezione dedicata ai vini rari”, spiega Marco Magnocavallo, fondatore e ceo di Tannico. “Sono convinto che, anche grazie a questi due nuovi progetti, il 2020 sarà un anno di ulteriore crescita e consolidamento che vedrà – annuncia -la sfida dell’ingresso nel mondo retail fisico e l’apertura di due enoteche con format differenti”.