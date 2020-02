Scuola: studenti siciliani in istituti europei e del Mediterraneo, pubblicato bando eTwinning

Palermo, 13 feb. (Adnkronos) – Istituti superiori europei o di Paesi come l’Algeria, il Marocco, l’Egitto, Israele e la Palestina, dove gli studenti siciliani potranno essere protagonisti “di un processo didattico formativo”. E’ l’obiettivo del primo bando eTwinning, co-finanziato dal Po Fse Sicilia, e finalizzato a finanziare progetti di mobilità per gli studenti degli istituti scolastici superiori. Grazie a questa iniziativa, gli alunni potranno recarsi presso altri istituti europei registrati all’interno della stessa piattaforma eTwinning (Community delle scuole in Europa) o presso scuole appartenenti ad alcuni paesi del Sud del Mediterraneo.

I progetti di mobilità che saranno presentati dagli Istituti scolastici dovranno rivolgersi ad almeno dieci persone, per la durata di minima di cinque giorni lavorativi di attività formativa e/o culturale da svolgere in loco, ed essere quindi orientati a rafforzare il livello di competenze degli alunni partecipanti. Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 28 Febbraio 2020.