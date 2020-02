Palermo: Tar sospende ordinanza Comune contro ludopatie (2)

(Adnkronos) – “Gli uffici erano già al lavoro per modificare l’ordinanza, a seguito di un proficuo e collaborativo confronto con le associazioni degli operatori e delle indicazioni emerse in sede Anci – affermano gli assessori comunali Giuseppe Mattina e Leopoldo Piampiano – Di fatto quindi il Tar non avrà motivo di esprimersi nel merito dell’attuale ordinanza che sarà modificata introducendo appunto le differenziazioni di orario fra le diverse tipologie di esercizio commerciale”.

“Per l’amministrazione resta valido l’impegno per prevenire e contrastare la ludopatia – commenta il sindaco Leoluca Orlando – mettendo al centro dell’attenzione i danni economici, sociali e umani che questa causa a centinaia di famiglie e che non possono essere considerati subordinati a qualsivoglia interessi economici”.