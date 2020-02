Pa: Uil a Dadone, ‘basta aspettare, su rinnovo fare presto e bene’

Roma, 13 feb.(Adnkronos) – “Noi chiediamo che si avvii concretamente un confronto per un accordo perché è già trascorso un anno e due mesi da quando sono scaduti i contratti e non possiamo più aspettare. Le nostre richieste sono in linea con le cifre di tutti i contratti degli altri settori che hanno rinnovato in questo periodo: perciò chiediamo che si faccia presto e bene”. Lo dice in una nota Antonio Foccillo, segretario confederale Uil in vista dell’incontro del 19 febbraio con il ministro Dadone per fare il punto delle ulteriori risorse e dell’accordo sulle altre tematiche per avviare i contratti.