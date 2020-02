Italia sul podio ai Mondiali di biathlon, staffetta mista d'argento

ANTERSELVA (BOLZANO) (ITALPRESS) – Cominciano con una medaglia i Mondiali di biathlon ad Anterselva per l'Italia. Nella prima gara che oggi ha aperto la rassegna iridata, gli azzurri sono d'argento con la staffetta mista composta da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Meglio dell'Italia (+15"6) fa solo la Norvegia, oro col tempo complessivo di 1h02'27"7. Bronzo alla Repubblica Ceca. "Siamo stati veramente forti, non abbiamo sbagliato nulla", esulta Lisa Vittozzi, prima staffettista. La Wierer si dice "contenta della mia performance, ho dovuto gareggiare contro le piu' forti e non era scontato rimanere li' davanti". "Il secondo posto e' fenomenale: in casa, alla prima gara, siamo andati subito a medaglia, non potevamo iniziare meglio", commenta Hofer. Nell'ultima frazione Windisch ha provato a insidiare il fuoriclasse norvegese Johannes Boe: "Ci ho creduto ma non era facile, ho commesso anche questi due errori in piedi ma alla fine ho portato a casa l'argento".

13-Feb-20 16:13