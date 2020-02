Governo: Crippa, ‘al via agenda 2023, subito nel vivo questioni più importanti’

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Siamo partiti. Le riunioni per definire l’agenda del governo fino alla fine della legislatura, nel 2023, sono cominciate. In quella di oggi a Palazzo Chigi, a cui ho partecipato come capogruppo del MoVimento alla Camera, abbiamo cominciato ad affrontare i temi della crescita e dello sviluppo. E non a caso, oltre a Giuseppe Conte, erano presenti i ministri dell’Economia Gualtieri, dello Sviluppo Economico Patuanelli, dell’Ambiente Costa, del Mezzogiorno Provenzano e i sottosegretari Turco, Fraccaro”. Lo scrive su Facebook il capogruppo M5S alla Camera, Davide Crippa.

“Oltre che da me, la delegazione del gruppo parlamentare era completata dai colleghi Ilaria Fontana e Andrea Cioffi. È stato, ovviamente, soltanto il primo di una serie di incontri che ci porterà a definire le linee strategiche, le cose da fare per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese. Vi terrò informati su come proseguiranno i lavori. Su quello di oggi, preliminare, posso dirvi solo che il clima è stato molto cordiale e che siamo entrati subito nel vivo delle questioni più importanti”, conclude l’esponente del M5S.