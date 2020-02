Stati Uniti, Sanders vince le primarie Dem in New Hampshire

CONCORD (NEW HAMPSHIRE) (ITALPRESS) – Bernie Sanders ha vinto le primarie dei Democratici in New Hampshire. Con il 26% dei consensi, il senatore del Vermont ha preceduto l'ex sindaco di South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, che aveva conquistato piu' delegati in Iowa ma si e' fermato al 24%, con uno stacco tuttavia minore rispetto alle previsioni. Buttigieg aveva fatto segnare a Nashua, domenica scorsa, l'evento piu' seguito dell'intera campagna elettorale, ma non e' riuscito a vincere nelle grandi citta' dello Stato.

Vera sorpresa della notte in New Hampshire e' stata Amy Klobuchar, la senatrice del Minnesota al terzo posto con quasi il 20% delle preferenze. Delusione per Elizabeth Warren, ferma al di sotto della doppia cifra. Tracollo di Joe Biden, l'ex vice di Obama che non ha nemmeno raggiunto il 9%.

E' stata la notte anche dei primi ritiri: Andrew Yang e Michael Bennet hanno annunciato Lo stop alla campagna elettorale.

(ITALPRESS).

12-Feb-20 08:15