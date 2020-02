Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “All’improvviso, ora che al governo è prevalsa la ragionevolezza, nel Pd si sono accorti che la legge Bonafede è in vigore e non gli piace più quanto ieri. Bene! C’è il Lodo Annibali per rinviarla: lo votate? Perché no? C’è una vostra proposta giacente che la cancella: la votiamo?”. Lo scrive Luciano Nobili di Iv su twitter.