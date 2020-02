Governo: Udc, ‘responsabili? siamo e restiamo a opposizione’** (2)

(Adnkronos) – “I nostri principi affondano nel popolarismo europeo. Rivendichiamo il nostro posizionamento che è coerente con la nostra identità politica. Lo affermiamo da mesi che il rischio è i nostri elettori o si astengono o addirittura votano altri partiti non appartenenti al centrodestra. Se si consente una battuta: in un Parlamento di responsabili gli unici leaders irresponsabili sono Berlusconi, Meloni e Cesa che non sono andati al Governo. Senza alcuna esitazione e con il massimo impegno, come abbiamo fatto in Calabria, conseguendo il 7% di voti, siamo a sostegno dei candidati di centro destra alle prossime regionali”, conclude la nota.