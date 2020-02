Virus Cina: Oms, 99% casi nel Paese ma è grave minaccia per il mondo

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) – “Con il 99% dei casi di coronavirus Cina, questa è ancora una emergenza per quel Paese ma rappresenta una grave minaccia per il resto del mondo”. Lo ha spiegato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aprendo oggi a Ginevra il forum globale di ricerca e innovazione per mobilitare azioni internazionali in risposta al nuovo coronavirus (2019-nCoV). Un evento che vede riuniti 400 tra i maggiori esperti mondiali.

“E’ difficile credere che solo due mesi fa il coronavirus ci fosse completamente sconosciuto e oggi è arrivato a catturare l’attenzione dei media, dei mercati finanziari e dei leader politici”. Per sconfiggere l’epidemia di coronavirus “abbiamo bisogno di una condivisione aperta ed equa”, ha aggiunto il direttore generale ricordando l’importanza di aver sequenziato e condiviso a livello globale il genoma del virus.