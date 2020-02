Sicilia: Lo Curto (Udc), ‘ddl contrasto inquinamento dimostra che Regione fa sul serio’

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – “La nuova legge che contrasta l’inquinamento prodotto dalle industrie pesanti era ed è indispensabile per tutelare la salute dei cittadini siciliani. Ritengo rappresenti un fatto di straordinaria importanza la previsione, nella stessa legge, di sanzioni pecuniarie elevate da irrogare a chi inquina. Ciò dimostra che la Regione fa sul serio per difendere le popolazioni che vivono nelle aree industriali siciliane”. Così la capogruppo dell’Udc all’Ars Eleonora Lo Curto commenta l’ok di Sala d’Ercole al ddl di contrasto all’inquinamento.

“Abbiamo pianto e piangiamo troppe vittime per neoplasie riconducibili all’inquinamento dell’aria – aggiunge – Esprimo tutto il mio apprezzamento per la norma che prevede persino la revoca delle concessioni per chi viola le leggi ambientali. La Sicilia si dota così di una legge che tutela i propri cittadini ed aumenta controlli e vigilanza sulle emissioni degli stabilimenti industriali con strumentazioni tecnologiche di ultima generazione che garantiscono controlli immediati, tempestivi ed efficaci”.