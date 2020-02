Migranti: odg Fi-Fdi, Senato dica no ad autorizzazione a procedere per Salvini'(5)

(Adnkronos) – Infine l’ordine del giorno si sofferma sulla necessità per il Senato di valutare non l'”effettiva sussistenza di un preminente interesse pubblico”, ma il “perseguimento dello stesso. Nel caso di specie, il perseguimento di un preminente interesse pubblico consisteva nel tentativo di dare una regolamentazione più rigorosa e corretta alla gestione dei flussi migratori, al duplice scopo di disincentivare il traffico degli immigrati e i conseguenti naufragi, oltre che delimitare il numero di accessi irregolari clandestini sul territorio nazionale, con tutti i riflessi sulla sicurezza pubblica, anche sotto il profilo della minaccia terroristica”.

“Anche qualora il ministro Salvini avesse erroneamente sopravvalutato un pericolo terroristico, ciò non comporta -sostiene in conclusione l’ordine del giorno di Forza Italia e Fratelli d’Italia- il venir meno del perseguimento di un interesse pubblico inerente all’azione di governo”.