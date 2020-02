Craxi: Comazzi (Fi), ‘pessima figura per Pd Milano dopo sindaco Pesaro’

Milano, 11 feb. (Adnkronos) – “Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha annunciato oggi che presto dedicherà una strada a Bettino Craxi, nella sua città. Un esempio di lungimiranza che mette ancor più in imbarazzo gli esponenti del Pd milanese: incapaci di prendere una decisione, sono stati rampognati anche dal sindaco Sala”. E’ quanto afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale.

“Motivando la sua scelta – prosegue il consigliere – il sindaco Pd Ricci ha affermato che ‘la statura politica, la visione europea, la politica internazionale di Craxi sono indiscutibili e la sua politica ha segnato la vita del paese e la storia del riformismo italiano’. Che dire, ogni città ha la sinistra che si merita. Complimenti a Ricci per la sua onestà intellettuale. Quanto alla sinistra milanese – conclude – vale la celebre frase del Manzoni: il coraggio, uno non se lo può dare”.