Catania: Fondi Ue, monitoraggio Confindustria su imprese etnee

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – Verificare lo stato di avanzamento dei progetti finanziati dalla Regione siciliana con risorse del Po Fesr Sicilia 2014-2020. E’ l’obiettivo dell’indagine avviata da Confindustria Catania tra le imprese della provincia etnea associate al sistema. “Il monitoraggio – spiega il presidente degli industriali catanesi Antonello Biriaco – prende le mosse dalle criticità segnalate da alcune imprese del territorio utilmente inserite nelle graduatorie relative ai bandi emanati nell’ambito della programmazione europea in corso ma alle quali non è stato ancora erogato il contributo spettante. Il tutto, anche a fronte di progetti già avviati che non possono usufruire della prevista quota di anticipazione”.

I bandi sono per lo più riconducibili all’Asse 1, destinato al rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione, con una dotazione di oltre 428 milioni di euro, e all’Asse 3, che mira alla promozione della competitività delle piccole e medie imprese con una dotazione di circa 523 milioni di euro. “Siamo di fronte ad obiettivi tematici fondamentali per il rafforzamento del tessuto industriale catanese – aggiunge Biriaco – Incombe il timore che le imprese beneficiarie dei finanziamenti possano, loro malgrado, rinunciare agli investimenti programmati sul territorio. Oggi più che mai occorre intervenire sull’economia reale con una politica espansiva che possa dare impulso alla ripresa degli investimenti e alla trasformazione tecnologica utili alla crescita dimensionale delle imprese manifatturiere”.