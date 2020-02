Prescrizione: Iv minaccia sfiducia Bonafede, ‘questa battaglia la vinciamo noi’/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – Una riunione, questa dei gruppi di Iv stasera, che è stata un po’ anticipata nei contenuti con l’annuncio della mozione di sfiducia a Bonafede. Dicono da Italia Viva: “Dopo che per tre giorni gli spin del Pd avevano spiegato Renzi era nell’angolo oggi emerge la verità: quel che resta della maggioranza non ha ancora deciso che cosa fare sul Lodo Annibali. E Italia Viva non indietreggia. Pertanto se ci sarà la richiesta di un voto di fiducia sul Governo, Italia Viva rilancerà sulla mozione di sfiducia a Bonafede”.

Si specifica che la “mozione verrà presentata al Senato dove Renzi e’ convinto di portare tutti i voti di IV, tutti quelli delle opposizioni (difficile ipotizzare il soccorso azzurro proprio sulla giustizia) e qualcuno anche del Pd. A quel punto il ministro Bonafede sarebbe costretto a dimettersi”.

“Noi non molliamo nemmeno di un centimetro -dice Renzi ai suoi-. Dicono che io mi fermo per aspettare le nomine. Si vede che non mi conoscono”. E poi rincara in un post su Fb: “Per giorni hanno detto che Italia Viva avrebbe mollato e che mi sarei venduto per due poltrone. Fake news! Si tengano le loro poltrone, noi ci teniamo i nostri valori. Sui diritti dei cittadini non si fanno pasticci da azzeccagarbugli”.