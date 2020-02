Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Arrivano i Populisti ed è ‘Anno Bellissimo’ solo per loro perché scappati di casa che non hanno mai fatto nulla nella vita fanno vita da nababbi. Per tutti quelli che lavorano, esportano e competono è stato il peggior anno dal 2013 ! Populismo = Italia salta prima o poi”. Così in un tweet, Davide Serra, il fondatore e Ceo di Algebris commentando i dati sulla produzione industriale.