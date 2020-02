Governo: al via ‘fase due’, a P.Chigi primo tavolo con Conte su welfare e lavoro

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – E’ iniziato, con un’ora di ritardo, il primo tavolo presieduto dal premier Giuseppe Conte sull’Agenda 2023. Questo primo appuntamento -il primo di una serie che mira a dare il la all’avvio della ‘fase due’ di governo- verte su occupazione e politiche di welfare. Sono presenti i ministri Nunzia Catalfo, Elena Bonetti, Vincenzo Spadafora, Teresa Bellanova, i sottosegretari Francesca Puglisi e Paolo Baretta, i parlamentari Susy Matrisciano, Marialucia Lorefice e Claudio Cominardi per il M5S, per il Pd Tommaso Nannicini, per Italia Viva Maria Elena Boschi e Annamaria Parente, per Leu Guglielmo Epifani e Michele Laforgia.