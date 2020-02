Virus Cina: Mulè, ‘questionario per chi entra in Italia per prevenire contagio’

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Condivido la proposta del senatore Marco Siclari e sostenuta da Forza Italia che mira a prevenire l’ingresso del Coronavirus in Italia monitorando tutti coloro che entrano nel nostro Paese via aerea, via mare e via terra. È ottima l’idea di somministrare un questionario elaborato da esperti e ricercatori nel campo della virologia italiana a tutti coloro che viaggiano verso l’Italia, strumento utilissimo alla prevenzione del contagio che potrebbe essere proposto alla riunione dei ministri della Salute dell’Ue in programma per il 13 febbraio a Bruxelles”. Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Fi e portavoce di Gruppi di Camera e Senato.

“Quando c’è di mezzo la salute dei cittadini -aggiunge- non c’è distinzione politica che tenga, speriamo l’Europa sia all’altezza di questa grande sfida”.