Sicurezza: Sibilia, ‘nel 2019 296 sgomberi per occupazioni abusive’/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – “Una realtà così articolata -prosegue Sibilia- che determina varie forme di illegalità diffusa, impone un approccio attento e ponderato da parte di molteplici amministrazioni, senza dimenticare che, in un’ottica realmente preventiva, risulta fondamentale lo sviluppo di politiche che sappiano dare risposta alle situazioni di marginalità e di emergenza abitativa, mantenendo fermo il rispetto rigoroso della legge e la salvaguardia dei diritti dei proprietari”.

“In tale contesto, i prefetti, nell’ambito dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, estesi alla partecipazione dei rappresentanti degli Enti territoriali e dell’autorità giudiziaria, sono impegnati -ricorda Sibilia- in una puntuale ed efficace programmazione degli sgomberi, che richiedono una scrupolosa e complessa attività preparatoria”.

In questo quadro, assicura il sottosegretario, “il ministro ha sollecitato il massimo impegno delle Forze dell’Ordine non solo per il supporto agli interventi programmati, quanto soprattutto per impedire, in chiave di prevenzione, i tentativi di nuove occupazioni ed il consolidarsi di situazioni di illegalità diffusa”.