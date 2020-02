Sicilia: Musumeci, ‘M5S all’opposizione ma sostenga le buone ragioni del Governo’

Palermo, 8 feb. (Adnkronos) – “Io guardo con grande rispetto al dibattito all’interno del M5S all’Ars. Ho sempre parlato un linguaggio con le opposizioni. Io vengo da una lunga storia di opposizione. Stavo all’opposizione ma sostenevo quando era necessario le buone ragioni presentate dl governo in carica. Sono convinto che in momento cosi difficile per la Sicilia anche chi è stato costretto all’opposizione debba avvertire la necessità di lavorare perché la Sicilia cresca”. Lo ha detto Nello Musumeci a L’Intervista su Sky parlano del M5S in Sicilia da mesi in fibrillazione per dissidi interni. “Se vince la Sicilia vinciamo noi”, dice. “L’etica della responsabilità dovrebbe indurre anche a chi sta all’opposizione a vigilare e controllare ma condividere le nuove idee”, aggiunge.