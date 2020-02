Sicilia: Confartigianato, ‘cresce numero imprese ma in calo quelle artigiane’

Palermo, 8 feb. (Adnkronos) – Cresce il numero delle imprese ma crollano quelle artigiane, va giù l’export e frenano le vendite dei manufatti made in Sicilia. E’ il quadro che emerge dall’analisi dei dati 2019 effettuata dall’Osservatorio economico di Confartigianato Sicilia.

Al III trimestre 2019, il numero totale di imprese registrate in Sicilia sale di 2.735 unità, passando dalle 464.712 del III trimestre 2018 a 467.447, con una variazione tendenziale pari del +0,6% in linea con quella rilevata un anno prima. L’artigianato però risulta essere in forte difficoltà con il manifatturiero che vede peggiorare il calo e i Servizi, sia alle imprese che alle persone, con dinamiche precedute da segno negativo e in peggioramento rispetto ad un anno fa. Al III trimestre 2019, si contano 72.271 imprese artigiane registrate, 1.062 in meno rispetto alle 73.333 imprese registrate al III trimestre 2018, con una dinamica negativa pari al -1,4%. L’unico settore dove per la realtà artigiana siciliana si colgono segnali positivi è quello delle Costruzioni per cui si rileva ancora un trend negativo ma meno accentuato rispetto ad un anno prima.