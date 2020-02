Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Ancora un episodio di antisemitismo, questa volta in Friuli Venezia Giulia. A San Daniele hanno disegno una svastica sulla porta di casa di una deportata ad Auschwitz.‬ Non si tratta solo di ignoranza -tanta- ma di una manifestazione di odio sempre più ricorrente che non dobbiamo sottovalutare, che deve preoccupare le istituzioni e rappresenta una vera emergenza culturale per il nostro Paese”. Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, coordinatore di Italia viva.