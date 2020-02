Sanremo, Leo Gassmann vince tra i giovani e bacio Ferro-Fiorello

SANREMO (ITALPRESS) – Nella quarta serata, Leo Gassmann vince tra le Nuove Proposte con "Vai bene cosi'". Tra gli ingredienti della serata i 24 cantanti che presentano i propri brani, i siparietti di Fiorello, le canzoni di Tiziano Ferro che omaggia i 70 anni del Festival con "Portami a ballare" che venne portata alla vittoria da Luca Barbarossa, e gli ospiti musicali Dua Lipa, Ghali e Nannini.

"Siamo in tanti, siamo i Conigli Tattici Nucleari", dice Fiorello svelando, poi, sotto le sembianze da coniglio pure la parrucca bionda da Maria De Filippi. "E non e' finita. Sai che ho sotto? La tutina di Achille Lauro", continua.E rilancia con le scommesse dicendo ad Amadeus: "Se anche stasera va benissimo, domani metti tu la parrucca e io ti presento come Maria De Filippo". E non e' finita qua. La pace dai litigi (veri o presunti che siano) con Tiziano Ferro e' fatta cantando in duetto, occhi negli occhi,"Finalmente tu" con bacio finale sulle labbra e Ferro a gridare rivolgendosi al marito: "Avevamo detto a un centimetro! Scusa Victor".

A presentare le canzoni in gara ci sono Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

