Pioli ottimista sul recupero di Ibra "Il derby? Vale piu' dei 3 punti"

MILANO (ITALPRESS) – "Il suo percorso e' stato giusto, manca lo step principale, un allenamento completo con la squadra. Ibra ha svolto un lavoro programmato, se oggi superera' lo step domani sara' a disposizione". Stefano Pioli fa il punto sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic alla vigilia del derby contro l'Inter.

"Vogliamo essere una squadra pericolosa e molto compatta, dobbiamo essere bravi a cogliere le possibilita' – ha detto il tecnico rossonero in conferenza stampa – La parte piu' bella nel preparare un derby e' quella della strategia, tenendo conto delle caratteristiche degli avversari. Noi ne abbiamo preparata una, vedremo domani se sara' quella giusta". "L'Europa passa dalle prossime 16 partite di campionato, non solo da domani – ha proseguito l'ex mister di Lazio e Fiorentina – Ai nerazzurri non toglierei nessuno, anche noi, come loro, giocheremo in undici. Noi stiamo bene e vogliamo giocarcela, i punti sono gli stessi ma, per quello che gira attorno, il derby e' una partita che vale di piu'.

E la mia ha squadra ha gia' dimostrato di avere coraggio: adesso abbiamo un'altra possibilita' per dimostrare che stiamo arrivando a livelli importanti". "Conte? Lo conosco come collega ma non in maniera specifica. Per un allenatore e' importante entrare nella testa dei giocatori, ognuno lo fa con le sue caratteristiche. Non lo invidio, sto bene qui".

(ITALPRESS).

mc/red

08-Feb-20 13:42