Palermo: lotta all’abusivismo commerciale, controlli a Brancaccio e alla Kalsa (2)

(Adnkronos) – Alla Kalsa invece gli agenti hanno riscontrato alcune irregolarità su due locali, rispettivamente un pub ed un ristorante, di piazza Sant’Euno. Nel primo locale è stata riscontrata una non conformità alla Dia sanitaria e elevata una sanzione di duemila euro. Sequestrata la struttura esterna, abusiva, di circa 50 metri quadri di pertinenza del ristorante. Al titolare sono state comminate sanzione per circa 2.500 euro ed è stato inoltre denunciato per invasione di terreno pubblico, per aver deturpato cose di interesse storico artistico (basole del terreno ove erano affogati i perni di una struttura tipo dehors abusiva) e danneggiamento.