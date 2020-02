OKLAHOMA VINCE CON 19 PUNTI DI GALLINARI NELL'NBA, TORONTO FA 13

ROMA (ITALPRESS) – Affermazione interna per Oklahoma City nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Davanti agli oltre 18mila spettatori della Chesapeake Energy Arena, i Thunder si impongono per 108-101 sui Detroit Pistons nonostante i 55 punti della coppia formata da Reggie Jackson e Christian Wood; tra i padroni di casa, bella prestazione di Danilo Gallinari che, sfumato il passaggio a Miami, mette a segno 19 punti (con 9 rimbalzi e 4 assist) in trenta minuti e mezzo di impiego. Phoenix Suns travolgenti contro Houston Rockets, che crollano per 127-91 con 39 punti di Kelly Oubre e 33 di Devin Booker. Tredicesimo successo di fila per i Toronto Raptors: i campioni in carica violano il parquet di Indiana Pacers per 115-106 con 22 punti di Serge Ibaka. Gli altri risultati: Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies 119-107; Washington Wizards-Dallas Mavericks 119-118; Boston Celtics-Atlanta Hawks 112-107; Sacramento Kings-Miami Heat 105-97; Utah Jazz-Portland Trail Blazers 117-114.

08-Feb-20 09:37