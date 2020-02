Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Tranquillizzo Renzi: non stiamo preparando Gruppi parlamentari di sostegno al governo. Stiamo progettando un nuovo Partito popolare con tanto di Scudo crociato e collegamento col Ppe. Il nuovo Ppi -o come si chiamerà- non sarà nell’orbita sovranista e non si alleerà con la sinistra”.’ Lo sottolinea Gianfranco Rotondi, vicecapogruppo di Fi alla Camera.