Conte "Il derby nasconde sempre insidie, Ibra ha portato fiducia"

MILANO (ITALPRESS) – Antonio Conte, alla vigilia dell'attesa "stracittadina", non vuole distrazioni e non si sbilancia sulle condizioni fisiche di capitan Handanovic, in forse sino all'ultimo. "Il derby di Milano e' sicuramente un impegno importante. Dobbiamo concentrarci pero' sulla partita, perche' vincere il derby significa fare tre punti. Siamo alla vigilia di un ciclo di gare importanti: alla fine di questo sapremo molto di piu' di quello che potranno essere i nostri obiettivi. Handanovic? Non parlo di questo, ci sara' un bollettino e parlera' il medico", ha detto Conte, che non sottovaluta i rossoneri. "Il Milan vale molto di piu' rispetto ai punti che ha al momento in classifica.

Ora ha anche un campione in piu': Ibra ha portato fiducia, esperienza e sicurezza", ha affermato l'allenatore dell'Inter, che teme dunque l'attaccante svedese. "Affrontiamo ora diverse squadre forti, il Milan e' una di queste e poi il derby nasconde sempre tante insidie. Dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita.

La squadra deve essere brava a esaltare le caratteristiche dei singoli ma deve restare sempre una squadra e muoversi e comportarsi da tale", ha aggiunto Conte.

"Emozioni? Ogni partita ne nasconde tante. Dobbiamo pero' essere sempre concentrati allo stesso modo, perche' ogni gara, come il derby, vale tre punti".

(ITALPRESS).

08-Feb-20 14:34