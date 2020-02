Unicredit: sospende pagamento rate mutui dipendenti ex Embraco

Milano, 7 feb. (Adnkronos) – Unicredit sospende il pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti per un periodo di dodici mesi ai dipendenti dello stabilimento ex Embraco di Riva di Chieri (Torino). La domanda di sospensione andrà presentata alle filiali UniCredit dai dipendenti clienti della banca, tra gli oltre 400 che lavorano per l’azienda, ancora in attesa del piano di reindustrializzazione.

“Il gruppo ha voluto mettere in atto questo intervento a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie. Tutte le filiali UniCredit del territorio sono operative per dare le informazioni sulle procedure necessarie”, spiega la nota.