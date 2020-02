Referendum: pronta macchina organizzativa Milano, spesa di 3,5 mln (2)

(Adnkronos) – Ammonta invece a circa 1,8 milioni di euro la spesa prevista per le prestazioni straordinarie del personale delle direzioni e delle aree comunali interessate alla preparazione di tutte le attività connesse al referendum.

Per l’attività di facchinaggio la spesa presunta è di circa 400mila euro, mentre 90mila euro saranno impiegati per il noleggio di autovetture e navette, servizi straordinari e urgenti di pulizia delle sedi scolastiche e uffici comunali, acquisto di tende per le cabine elettorali e di qualsiasi altro materiale aggiuntivo necessario.