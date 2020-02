Pd: Zingaretti apre congresso idee, sprona governo e ‘punge’ Renzi/Adnkronos (3)

(Adnkronos) – I toni della relazione si scaldano quando Zingaretti parla del rapporto con Italia Viva. “Mi aspetterei più misura e maggiore rispetto. Soprattutto da forze che si dichiarano avversarie di Salvini e che invece stentano assai nel radicamento sociale e che ogni giorno si mettono in cattedra per dare lezioni di riformismo. Questo atteggiamento non danneggia noi, danneggia l’Italia”.

Ironizza Zingaretti: “Qualcuno dice che viene attaccato il Matteo sbagliato, noi diciamo che viene attaccato il partito sbagliato…”. Ed ancora: “Italia Viva continua nella sua corsa solitaria e enfatizza i conflitti anche quando le sue ragioni possono avere un fondamento”.

Infine sulle regionali, il segretario dem invita Iv a rivedere il no a Michele Emiliano in Puglia. Spero ”ci sia un ripensamento” nel veto di Iv, ”non lasciamo che torni la destra in quella regione”. Anche perché spazio per ‘terzi poli’ non ce ne sono, dice Zingaretti rivolto ai renziani ma anche ai 5 Stelle: “In un sistema a elezione diretta, sta a Renzi decidere una bussola strategica. Non c’è spazio in questi sistemi per un terzo polo. Lo stesso Salvini ne ha determinato la fine: o di qua o di là. Quelli che fanno finta di non esserne consapevoli fanno di fatto l’interesse delle destre, come rischia di accadere in Puglia”.