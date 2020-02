Melli protagonista con New Orleans, poco spazio per Belinelli

CHICAGO (USA) (ITALPRESS) – Nicolo' Melli si ritaglia uno spazio importante nel successo di New Orleans a Chicago per 125-119. Per il lungo emiliano 22 minuti sul parquet e 12 punti (5/8 dal campo con 2/4 da tre), tre rimbalzi, tre assist e due palle recuperate.

A trascinare i Pelicans sono pero' Zion Williamson (21 punti) e JJ Redick (18 punti), Zach LaVine e' il migliore fra i Bulls con 22 punti. Tutt'altra serata per Marco Belinelli, a cui coach Popovich concede appena tre minuti (0/2 dall'arco, un rimbalzo e un assist per la guardia di San Giovanni in Persiceto) nella sconfitta di San Antonio contro Portland per 125-117. A fare la differenza per i Blazers i soliti Lillard (26 punti e 10 assist) e Whiteside (17 punti e 23 rimbalzi), per gli Spurs 23 punti di Lyles, 21 di DeRozan e 20 di Aldridge. Buona la prima per Covington (14 punti e 8 rimbalzi) con Houston: 121-111 allo Staples Center sui Lakers.

Il vero protagonista nei Rockets e' pero' Westbrook (41 punti) mentre Harden si ferma a 14, fra i gialloviola doppie doppie per Davis (32 punti e 13 rimbalzi) e James (18 punti e 15 assist oltre a 9 rimbalzi). Il miglior record della Lega resta di Milwaukee, che centra la vittoria numero 12 in 13 gare regolando Philadelphia 112-101 con un Giannis Antetokounmpo da 36 punti e 20 rimbalzi.

Embiid chiude con 19+11 ma con 6/26 dal campo. A completare il quadro della notte il terzo successo di fila di New York, stavolta su Orlando (105-103) con 22 punti di Randle e 19 di Gibson.

