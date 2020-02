Presentata la nuova M1, Rossi "La Yamaha mi ha rispettato"

SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – "Se la Yamaha mi ha mancato di rispetto? Mi sembra una cosa logica, i risultati fanno la differenza e quelli di Quartararo e Maverick lo hanno fatto e la Yamaha ha preso una decisione. No, non mi ha mancato di rispetto".

Lo ha detto Valentino Rossi, che dal 2021 sara' sostituito da Fabio Quartararo, incontrando la stampa a Sepang nel giorno della presentazione della nuova Yamaha M1, la cui livrea blu e nera rimanda a quella del 2019. "Il team mi supporta al massimo con la terza moto ufficiale, so che sono padrone del mio destino e se sono veloce, la possibilita' di guidare la M1 c'e' – ha aggiunto il fuoriclasse pesarese – Con Lorenzo o Marini in Petronas dalla prossima stagione? Preferirei Morbidelli. Si parla di Jorge e sarebbe bello ricostituire la coppia come in passato, ma c'e' Franco, che e' stato oscurato dalla grande stagione di Quartararo e con cui vado d'accordo. E' lui che merita di piu' quel posto".

Per il 'Dottore' il prossimo Mondiale sara' decisivo per il suo futuro: "Essere Rossi e' una rottura infinita dal giovedi' alla domenica sera, non posso nemmeno andare in giro per il paddock.

L'unica cosa che mi da' goduria e' guidare la moto. Sarebbe bello anche andare molto forte e smettere: sono sicuro pero' che la MotoGp mi mancherebbe moltissimo, se saro' competitivo vorrei rimanere".

(ITALPRESS).

mc/gm/red

06-Feb-20 12:22