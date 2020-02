Milleproroghe: Bellachioma (Lega), ‘gravissimo stop a cedolare secca negozi’

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Per il governo delle tasse il nemico da abbattere sono le imprese, il ceto medio e le fasce più deboli. La bocciatura dei nostri emendamenti al decreto Milleproroghe presentati per evitare le conseguenze di norme folli come la sugar e la plastic tax, l’aumento delle accise per i carburanti ad uso commerciale, l’assurdo slittamento dei rimborsi Irpef a dipendenti e pensionati, lo dimostra”. Così il capogruppo Lega in commissione Bilancio, Giuseppe Bellachioma.

“Così come quella – gravissima – del nostro emendamento per reintrodurre la cedolare secca sugli affitti commerciali, inserita grazie alla Lega nella legge di bilancio 2019 e abolita dal governo Pd-5S-Renzi. I tavoli annunciati ora sulla sugar tax e la plastic tax confermano che questi due balzelli inseriti nella scorsa legge di bilancio sono pericolosi per il nostro sistema produttivo, specie per le aziende con doppia tassazione. Continueremo a dare battaglia in commissione per cercare di riportare alla ragione questo esecutivo che, giorno dopo giorno, è sempre più allo sbando”.