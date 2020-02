Sicilia: Lupo (Pd), ‘corretto votare ad aprile per ex province’

Palermo, 5 feb. (Adnkronos) – “È corretto che il 19 aprile sindaci e consiglieri comunali eleggano gli organi di secondo livello di liberi consorzi e città metropolitane per garantire piena funzionalità ai nuovi enti che sostituiscono le ex province, mantenendo le loro funzioni”. Così il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo.

“Ci aspettiamo che il governo Musumeci preveda, nel prossimo bilancio regionale, risorse sufficienti per i servizi che gli enti di area vasta sono chiamati a svolgere per la comunità – aggiunge – La maggioranza, che è stata battuta in commissione Affari istituzionali e che è tuttora divisa fra chi vuole elezioni ad aprile e chi invece vuole il rinvio, la smetta di litigare: adesso la parola passi ai sindaci ed ai consiglieri comunali”.