Sanremo, oltre 10 milioni di telespettatori per la prima serata

ROMA (ITALPRESS) – Sono stati 10 milioni 58 mila, con uno share del 52.2 per cento, i telespettatori che hanno seguito su Rai1 la prima serata del 70° Festival della Canzone Italiana.

"52,2%. Minchiaaaaaaaa…", il commento di Fiorello su twitter.

"Grazie a tutto il pubblico e grazie a tutta la Rai", afferma l'amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, commenta il risultato d'ascolto della prima serata del 70° Festival della Canzone Italiana. "La 70esima edizione di Sanremo – aggiunge – e' la dimostrazione che il Servizio pubblico puo' vincere qualsiasi sfida. Gli spettatori hanno premiato lo sforzo dell'intera Azienda impegnata a costruire un Festival in grado di parlare a tutto il nostro pubblico. E' il Sanremo dell'inclusione, dell'accessibilita', della coesione sociale, della difesa della parita' di genere e dei diritti civili. E' il Sanremo della grande proposta digitale Rai. E' il Sanremo che esce dal Teatro per coinvolgere la citta'. In una parola e' il Sanremo del Servizio Pubblico, unica vera guida delle scelte editoriali di una Rai che deve essere di tutti. Grazie al Direttore artistico Amadeus, alle sue scelte coraggiose, alle sue compagne e ai suoi compagni di viaggio, artefici straordinari di questa grande festa per i 70 anni del Festival degli italiani".

(ITALPRESS).

mgg/com

05-Feb-20 11:28