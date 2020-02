Milano: in otto anni con sostegno Comune nate quasi 1.300 imprese

Milano, 5 feb. (Adnkronos) – In otto anni sono 1.298 le aziende nate con il sostegno dell’amministrazione comunale di Milano e dei 34 milioni di euro investiti per far sviluppare start-up innovative, imprese di vicinato e servizi capaci di migliorare la qualità della vita e la socialità nei quartieri non centrali. Di queste, il 50% sono proprio realtà di vicinato (390) e imprese innovative (263). Sono alcuni dei dati presentati questa mattina dai rappresentanti dell’amministrazione e commentati nel corso della tavola rotonda con Confocommercio per valutare i risultati e gli effetti ottenuti dall’attività del Comune Milano attraverso i bandi realizzati in questi anni.

Il totale delle quasi 1300 imprese sostenute ha permesso la creazione di 8.899 posti di lavoro capaci di generare complessivamente un fatturato di oltre 1.4 miliardi di euro, con una media di 400 mila euro per impresa.

Dei 34 mln offerti dai bandi, 13,3 milioni sono stati destinati alla nascita di nuove imprese, 11,2 alle attività interessate ai cantieri M4, 7,2 agli incubatori e acceleratori d’impresa presenti sul territorio come Polihub, Base, FabriQ (Innovazione sociale) e Milano Luiss Hub For Makers&Student, e 3,2 milioni a imprese già consolidate.