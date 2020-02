Palermo, 5 feb. (Adnkronos) – Momenti di paura a Palermo dove, a causa del forte vento che da ieri soffia su tutta la zona, un palo della luce si è abbattuto su diverse auto posteggiate. E’ accaduto in via Antonio Crescenzio, una traversa di via dei Cantieri, dove un palo dell’illuminazione è caduto danneggiando le automobili. La strada è rimasta bloccata per qualche ora.