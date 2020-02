Spurs ko con i Clippers, Belinelli in panchina, vince Miami

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Solo panchina per Marco Belinelli, unico italiano impegnato nella notte Nba. L'azzurro fa soltanto da spettatore nel match che gli Spurs perdono allo Staples Center contro i Clippers che si impongono per 108-105. Il piu' prolifico dei padroni di casa e' Kawhi Leonard che mette a referto 22 punti (oltre a 7 rimbalzi e 6 assist), mentre va vicino alla tripla doppia Paul George con 19 punti, 12 rimbalzi e 8 assist. Dalla panchina arrivano i 14 punti di Harrell e i 12 di Williams, mentre tornando al quintetto iniziale ne fa 12 anche Beverley. San Antonio se la gioca fino in fondo, ma subisce la rimonta del team di Los Angeles che porta a casa la vittoria nonostante i 27 punti di LaMarcus Aldridge (9 i rimbalzi) e i 26 di DeMar DeRozan. Dalla panchina ne fa 18 Mills, in doppia cifra anche Lyles con 10 punti.

Nelle altre gare della notte Miami travolge Philadelphia 137-106 con Jimmy Butler che fa registrare al suo attivo 38 punti, ne fa 24 Dragic, 19 Robinson, 18 Adebayo, 15 Jones Jr. Per i Sixers niente da fare nonostante i 29 punti e 12 rimbalzi di Embiid, i 17 di Scott, i 16 di Simmons e gli 11 di Milton.

Vincono anche Warriors (125-117 contro i Wizards ko nonostante i 43 punti di Bradley Beal), Magic (112-100 sugli Hornets), Knicks (139-134 all'overtime sui Cavaliers a cui non bastano i 33 punti e 13 rimbalzi di Kevin Love), Mavericks (112-103 sui Pacers con 36 punti e 12 rimbalzi di Porzingis), Brooklyn Nets (119-97 contro i Suns, 29 punti per LeVert), Celtics (123-115 sugli Hawks con 28 punti di Tatum), Grizzlies (96-82 sui Pistons con 26 punti e 17 rimbalzi di Valanciunas, dall'altra parte 25 punti e 18 rimbalzi per Drummond) e Kings (113-109 sui Timberwolves con 31 punti di De'Aron Fox).

