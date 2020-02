Sicilia: nave carica di grano a Pozzallo, Corrao (M5S) ‘controlli a tappeto e stop importazioni’

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) – “Ancora una volta ci giunge segnalazione di una nave colma di grano di provenienza straniera approdata al porto di Pozzallo. Se qualcuno pensa di considerare la Sicilia come un territorio facile per chiudere affari con il grano immondizia sulla pelle dei siciliani si sbaglia di grosso”. Così l’eurodeputato del M5S Ignazio Corrao a proposito dell’arrivo nel porto di Pozzallo di una nave carica di grano probabilmente francese.

“La cosa che più ci preoccupa – dice – è che essendo un grano proveniente probabilmente dall’Ue, il controllo previsto per legge potrebbe limitarsi ad un mero controllo amministrativo. Pretendiamo invece che vengano fatti controlli a campione perché può essere grano di scarsa qualità, di anni precedenti, o addirittura proveniente da paesi extra Ue ed entrato in Europa da altri porti europei. Chiedo all’assessorato regionale di fornire tutta la documentazione relativa al carico di grano appena arrivato”.