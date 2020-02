Ricerca: Horizon 2021-2027, domani incontro all’Università Cattolica a Milano

Milano, 4 feb. (Adnkronos) – Oltre 500 rappresentanti del mondo accademico, del sistema economico, di think tank, di organizzazioni non governative, di amministrazioni locali si incontrano domani, mercoledì 5 febbraio, all’Università Cattolica per partecipare al primo incontro in Italia dedicato alla ricerca europea mission-oriented: sarà la prima volta che i mission board, gli organismi che si occupano di orientare la ricerca europea verso le missioni dei prossimi sette anni, dialogheranno con la comunità scientifica e con la società civile.

‘La ricerca mission-oriented di Horizon Europe 2021-2027. Quali opportunità per l’Italia?’ è il titolo dell’iniziativa, in programma dalle ore 9.45 nell’aula magna dell’ateneo a Milano e organizzata con l’Agenzia per la promozione della ricerca europea, l’Apre, con la Commissione europea, con il ministero dell’Università e della ricerca e con la Fondazione Cariplo. Due i mission board che saranno presenti in Cattolica: ‘Adaptation to Climate Change and Societal Transformation’ e ‘Climate-Neutral and Smart Cities’.