Narcotraffico, Catturato latitante di 'Ndrangheta

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Carabinieri e Guardia di finanza hanno catturato il latitante Domenico Romeo, 40 anni, ricercato dal luglio scorso dopo essere sfuggito nell'ambito dell'operazione "Buon vento genovese", condotta dalle Fiamme gialle del capoluogo ligure.

I militari dell'Arma, sulle tracce dell'uomo da alcuni mesi, sono riusciti a individuarlo in un'abitazione di Sant'Eufemia d'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Il ricercato si nascondeva in un appartamento, in compagnia della moglie, del figlio minorenne e di altri familiari. Alla vista dei carabinieri non ha opposto alcuna resistenza.

Romeo, con alle spalle diversi precedenti per traffico di droga, e' risultato al centro di un ingente traffico internazionale di cocaina proveniente dalla Colombia e gestito da esponenti del clan di 'Ndrangheta degli Alvaro di Sinopoli, al quale risulterebbe affiliato. Nel corso delle indagini delle Fiamme gialle, svolte in cooperazione giudiziaria internazionale con le autorita' spagnole, francesi, colombiane e statunitensi, furono sequestrati nel porto di Genova 368 chili di cocaina purissima, corrispondenti ad un valore di circa 100 milioni di euro, e catturati tre complici di Romeo. L'arrestato e' stato accompagnato presso il carcere di Reggio Calabria Arghilla.

(ITALPRESS).

vbo/com

04-Feb-20 10:16