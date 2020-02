Parigi, 4 feb. (Adnkronos) – Il gruppo francese Atos che opera nel settore It cede il 13,1% del capitale sociale (pari a 23,9 mln di azioni) che deteneva in Worldline per 1,5 miliardi di euro. Lo rende noto Atos in un comunicato. Al termine dell’operazione Atos mantiene una quota di circa 7 mln di azioni, pari al 3,8% del capitale di Worldline.