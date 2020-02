Virus Cina: Pechino, 6 mld di euro per combattere epidemia

Pechino, 3 feb. (AdnKronos Salute/Xinhua) – Per la lotta contro l’epidemia di nuovo coronavirus in Cina, in particolare per l’opera di prevenzione e controllo, le autorità di Pechino hanno già messo a disposizione 47 miliardi di yuan, pari a 6 miliardi di euro. Secondo quanto reso noto dal ministero delle Finanze di Pechino, i soldi sono stati usati principalmente per la fornitura di cure mediche, per indennità temporanee al personale medico e allo staff che si occupa di prevenzione dell’epidemia e per l’acquisto di equipaggiamento medico. Senza contare che il ministero si è occupato di offrire sostegno creditizio alle imprese coinvolte, di semplificare le procedure per gli appalti e di adottare politiche fiscali più favorevoli per facilitare le importazioni dei beni necessari.